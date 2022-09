Graafik ⟩ Sanktsioonid mõjuvad: Vene majanduse allakäik kiireneb

Esimene viide tagasilöögile oli eelarvelaekumiste kiire vähenemine augustis, mis näitab, et riigi energiaekspordi tulu on järsult vähenenud. Lääne kehtestatud sanktsioonid, Vene naftatarnete vältimine ja peaaegu lakanud gaasieksport Euroopasse kajastusid esimest korda korralikult Venemaa tuludes. Kui Venemaa eelarve oli aasta esimese seitsme kuuga peaaegu 500 miljardi rubla võrra ülejäägis, siis eelmisel kuul langes kumulatiivne ülejääk kõigest 137 miljardi rublani. Analüütikute hinnangul viitab see suurele eelarvedefitsiidile augustis.