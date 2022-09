Eesti Energia: elektrihinda langetasid tuul ja hooldustööd

«Esimeste prognooside järgi on lootust, et temperatuurid Ühendkuningriikides, Saksamaal, Skandinaavias ja Ida-Euroopas kujunevad keskmisest pisut kõrgemaks ja Lõuna-Euroopas pigem tavapäraseks. Gazpromi tarnete lõppemine Nord Stream 1 kaudu, Kesk-Euroopat tabanud põud ja osaliselt ka sellest tingitud Prantsuse tuumajaamade katkestused viisid gaasihinna augustis rekordtasemele, mis nüüd aga tänu Euroopa riikide gaasihoidlate planeeritust kiiremale täitumisele on pikkamööda vähenenud. Tavapärasest karmim talv võib energiakriisi aga süvendada. Jahedamate ilmade mõju energiahindadele saab näha ilmselt juba õige varsti, sest septembri lõpuks lubatakse külmemat ilma üle Euroopa,» prognoosis Miller.

Nädala keskmine gaasi hind oli 201,8 eurot megavatt-tunni kohta, mis on võrreldes eelmise nädalaga 23,6 eurot vähem. Gaasi hind langes Milleri selgitusel hoidlate kõrge taseme tõttu. «Enamikes Euroopa riikides on saavutatud tase 80 protsenti või üle selle. Saksamaal on täituvus 88,3 protsenti, Ühendkuningriikides 100 protsenti, Itaalias 85,9 protsenti, Tšehhis 86 protsenti ja Prantsusmaal 94,04 protsenti. Lätis asuva ja meid varustava Inculkansi hoidla täituvus on 52 protsenti. Sinna tuuakse Leedus asuva Klaipeda LNG-kai kaudu gaasi pidevalt juurde, kuid kuna suur osa sellest läheb praegusel ajal ka Poola gaasivõrku, on juurdekasv suhteliselt aeglane,» nentis strateeg.