Saksamaa sõlmib AÜE-ga gaasilepingud Vene lõhe vähendamiseks

Saksamaa soetab LNG-terminale osana oma püüdlustest mitmekesistada oma gaasitarneid. Habeck ütles Põhja-Saksamaal Lubminis oma kõnes, et valitsus loodab, et riiklikult renditud ujuv ladustamis- ja taasgaasistamisüksus (FSRU) saab seal tööle hakata kõige varasemalt 2023. aasta lõpuks.

«Me peame näitama, et sellistel aegadel suudame planeerida, lubada ja ehitada kiiremini, kui see Saksamaal tavaliselt toimub,» ütles Habeck ehitustegevuse kohta, lisades, et head näited selle kohta on LNG-projektid Wilhelmshavenis ja Brunsbüttel.