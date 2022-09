Komisjon esitas ettepanekud ühtse turu kriisikindluse suurendamiseks

Kuigi ühtsest turust on olnud kriisiohjel palju abi, näitas Covid-19 pandeemia mõningaid puudusi, mis takistavad Euroopa Liidul hädaolukordadele koordineeritult ja kiirelt reageerida, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

«Covid-19 kriis tõi selgelt välja selle, et peame muutma oma ühtse turu igal ajal, sealhulgas kriisi ajal, toimivaks. Peame muutma selle tugevamaks. Vajame uusi vahendeid, mis võimaldavad meil kiiresti ja ühiselt reageerida. Euroopa inimeste kaitsmiseks peame suutma iga uue kriisi lävel tagada, et meie ühtne turg jääb avatuks ja eluliselt tähtsad kaubad kättesaadavaks. Uus ühtse turu erakorraliste meetmete pakett muudab selle võimalikuks,» märkis Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager.

Komisjoni ettepanek näeb ette ühtse turu kriisijuhtimise struktuuri loomise. Luuakse uus mehhanism ühtse turu jälgimiseks, eri riskitasemete kindlakstegemiseks ja asjakohase reageerimise kooskõlastamiseks. See hõlmab mitut etappi – erandolukorra-, valvsus- ja hädaolukorrarežiimi, millest kaks esimest on mõeldud valmisoleku ja valvsuse suurendamiseks, kui aga tekib kriis, millel on ulatuslik mõju ühtsele turule, saab nõukogu aktiveerida hädaolukorrarežiimi.