Toiduliit: soodustus mikro- ja väikeettevõtetele hinnatõusu ei väära

Potisepa sõnul võib numbriliselt tunduda, et selline abi riigi poolt on suur, kuna väikeettevõtteid on tõepoolest arvukas hulk, kuid mahuliselt ei mängi nad turul otsustavat rolli.

«Oleme jätkuvalt seisukohal, et toiduhindade vaos hoidmiseks on ainus tõhus meede – hinnnalae kehtestamine elektrile ja gaasile ka suurematele ettevõttetele. Väiketootja mõju Eesti inimeste toidulauale ei ole sama, mis suure piima-, leiva- või lihatootja mõju,» toonitas ta.

Lisaks hinnalaele paluvad toiduainetoidutööstused jätkuvalt arvata need elutähtsa teenuse osutajate nimekirja, et tagada energiavarustatust võimalike tarnekriiside ajal. «Toitutööstus on strateegilise tähendusega sektor, mis on osa riigi julgeolekust. Soovime, et riik näeks suuremat pilti ning oskaks vaadata kaugemasse tulevikku, kui lähenevad valimised,» kommenteeris Potisepp.