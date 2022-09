Kruuse: ülesande esitada Pentus-Rosimannuse kandidatuur kontrollikoja liikmeks andis peaminister

Pentus-Rosimannus: esitasin oma elulookirjelduse, aga ei osalenud otsustamises

Holm selgitas, et tema roll oli anda arvamus kandidaadi töökogemusele. «Leidsin, et tema senine töökogemus on piisav ja sobilik ja osutasin erinevale kogemusele, mis tal on. Protsessi kui sellise kohta ma ei ole hinnangut andnud,» lisas ta.

Keit Pentus-Rosimannuse kinnitusel langetas valitsus otsuse tema kandidatuuri esitamiseks ilma tema osaluseta. «Peaminister andis mulle 5. septembriga alanud nädala alguses teada, et soovib esitada mind valitsusse kandidaadina otsustamiseks,» rääkis Pentus-Rosimannus.

Varem oli rahandusministeerium tema sõnul saanud ülesande töötada välja ilma kandidaadi nimeta eelnõu, mis oli aluseks peaministrile konsultatsioonide ja arutelude pidamiseks. Samal nädalal edastas peaministri büroo rahandusministeeriumile info, et see materjal esitataks ka valitsuse istungile.

«Mina esitasin oma elulookirjelduse, aga ei osalenud ei materjali esitamises ega arutelus, mis valitsuse kabinetis ja istungil toimus, ega osaleud ka otsustamises. Iseenesest kontrollikoja liikme kandidaat on meie poliitilises süsteemis üks poliitilistest positsioonidest, mille üle on kokkulepet otsinud erakonna esimehed. See ei erinenud varasematest kordadest,» selgitas Pentus-Rosimannus.