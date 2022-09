Tallinna korterite taskukohasus jätkas halvenemist

«Korterite taskukohasus on sel aastal oluliselt halvenenud. Kiire inflatsioon on inimeste ostujõudu vähendamas. Majapidamiste hoiusejäägi aastane kasvutempo on sel aastal hoogu maha võtnud. Samas on hoiused koondunud pigem suuremate hoiuste ja sissetulekutega majapidamiste kätte. Kodulaenuga seotud kulud on järk-järgult tõusmas. Kuuekuuline euribor oli 16. septembri seisuga 1,67 protsenti,» rääkis ta.

Järelturul on Rõbinskaja sõnul siiski näha mõningaid rahunemise märke – juulis ja augustis on aktiivsus aastatagusega võrreldes jäänud peaaegu samale tasemele. Pakkumiste arv on liikumas tõusujoones.

«Ka pingelisel uusarenduste turul võib nõudluse-pakkumise tasakaal paraneda. Uusarenduste hinnad on juba tasemel, kus need ei ole Swedbanki taskukohasuse indeksi arvestuse järgi enam hästi kättesaadavad. Tallinnas ja selle lähiümbruses müügis olevate korterite arv uusarendustes ei ole teises kvartalis enam langenud, kuid püsis siiski madal, samas kui nõudlus peaks leevenema,» lausus ökonomist.

Swedbanki prognoosil ületab korterite hinnakasv sel aastal palgakasvu. «Kuigi korterite hinnakasvu surve peaks järgi andma, näeme statistikas aasta teises pooles veel tugevat aastast kasvu kõrgele tõusnud hinnataseme tõttu. Hinnatase oli eelmise aasta teises pooles veel tunduvalt madalam kui praegu. See tähendab, et ka siis, kui hinnad enam ei tõuseks, tuleb kasv aastases võrdluses ikkagi kahekohaline,» nentis Rõbinskaja ning lisas, et taskukohasust halvendab aasta teises pooles ka Euribori tõus.

Korterite taskukohasus halvenes ka Lätis ja Leedus. «Riias oli teises kvartalis korterite aastane hinnakasv 12 protsenti, samas kui palgad kasvasid 7,5 protsenti. Vilniuses tõusid korterite hinnad samal ajal 20 protsenti ning palgad kasvasid 12 protsenti,» sõnas Swedbanki ökonomist ning lisas, et sarnaselt Tallinnale ei ole tehingud uute korteritega ning kõrgem hinnakasv Riias ja Vilniuses statistikasse veel täiel määral jõudnud.