Tallinna korterid muutuvad järjest vähem taskukohaseks

Ühe ruutmeetri eest tuli pealinna elanikul teises kvartalis välja käia kahekordne netopalk, eelneva kaheksa aasta jooksul on see suhe püsinud vahemikus 1,5 kuni 1,7.

Samas ei peegeldu korterite üha kättesaamatumaks muutumises veel täiel määral uusarenduste hinnatõusu mõju, mida on vedanud kiiresti tõusnud ehitushinnad ja uute korterite põud. Teises kvartalis oli uute korterite osakaal kõikides tehingutes 23 protsenti, mis on pandeemiaeelse keskmisega võrreldes ligikaudu 30 protsenti madalam.

«Pealinna kinnisvaraturg oli aasta esimeses pooles aktiivne. Vaatamata üldisele kindlustunde langusele, oli soov eluaset osta tugev. Kiire inflatsioon ja üürihindade tõus, mida on mõjutanud ka sõjapõgenike nõudlus üürikorterite järgi, on soodustanud investeeringuid kinnisvarasse. Samas näeme suure tõenäosusega aasta teises pooles nõudluse-pakkumise suhte muutust,» prognoosis Rõbinskaja.

Varem tugevat nõudlust toetanud tegurid on hakanud taanduma: kiire inflatsioon on inimeste ostujõudu vähendamas ja majapidamiste hoiusejäägi aastane kasvutempo on sel aastal hoogu maha võtnud. «Hoiused on koondunud pigem suuremate hoiuste ja sissetulekutega majapidamiste kätte. Kodulaenuga seotud kulud on järk-järgult tõusmas. Kuuekuuline euribor oli 16. septembri seisuga 1,67 protsenti,» rääkis ta.