Pangaliit tahab positiivse krediidiregistri kiiret loomist

Praeguse kava järgi peaks register kasutusele tulema 2024. aasta alguses. Kui eelnõu menetlus aga venib, võib selle loomine veel edasi lükkuda. Koos registriga tuleks kehtestada ka laenu teenindamise piirmäär – panna paika, kui suures ulatuses tohib laenuvõtja oma sissetulekust laenumakseteks kulutada, leiab pangaliit.

«Pangaliidu eelistus on keskne riiklikult hallatud register, kuhu kõigil Eestis tegutsevatel laenuandjatel on kohustus andmeid edastada ja enne laenu väljastamist kohustus laenuandja andmeid ka kontrollida. Keskse registri puhul on võimalik kasutada iga laenuandja poolt edastatud värskeimat infot ja nii olla kindel, et aitame tõesti ülelaenamist vältida. Selline lahendus võimaldab laenuandjatele ühe selge vastaspoole, kes saab efektiivselt teostada ka järelevalvet. Viimane on oluline nii teabe jagamise kohustuse täitmise kui ka andmekaitse seisukohast,» selgitas pangaliidu tegevjuht Katrin Talihärm.

Et positiivne krediidiregister tõesti vastutustundlikku laenamist toetaks, tuleks sellega koos kehtestada ka laenu teenindamise piirmäär kõigile turuosalistele. Täna on selline piirmäär olemas eluasemelaenu kohta: inimese või pere kodulaenu makse ei tohi ületada 50% sissetulekust ja sellest on lubatud vaid üksikud erandid. Muude laenude puhul sellist nõuet aga pole.