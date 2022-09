Vene vastastest sanktsioonidest möödahiilimiseks leiutatakse järjest uusi viise

Selline suundumus on selgelt asendanud käesoleva aasta juulini toimunud varasemad tüüpilised juhtumid, mil arvelduste ahel ühtis enamasti lõppsaaja või müüjaga. See näitab nii vastuvõetud sanktsioonide tõhusust kui ka Venemaa ja tema tarbijate tungivat vajadust keelatud kaupu osta või müüa, näitab Citadele panga analüüs.

Tundke oma partnerit ja partneri partnereid

Panga arvamus on, et üks parimaid meetodeid Venemaa agressiooni või Lukašenka režiimi juhusliku toetamise vältimiseks on järgmine: õppige tundma oma koostööpartnereid ja kogu tarneahelat. Tuleb veenduda, et koostööpartner ei oleks varifirma, mis peidab näiteks tegelikke omanikke, tootjaid või sisseostjaid offshore-ettevõtete taha või kasutab muid keerulisi omandiõigus- või tarneahelaid. Seda on eriti hästi näha juhtudel, mil vahendajaid või isegi ainult ühte vahendajat kasutatakse ilma ilmse ärilise vajaduseta ja see võib tegelikult viidata jälgede segamisele.