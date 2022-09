Eesti Raudtee hakkab Aegviidu-Tapa-Tartu raudteed elektrifitseerima

«Hange on mahu mõttes märgiline, kuna selle eesmärgiks on leida partner korraga nii Aegviidu-Tapa-Tartu kontaktvõrgu kui ka veoalajaamade tööprojektide koostamiseks, seadmete tarneks, süsteemide ehitamiseks, kui ka edasiseks hooldamiseks,» ütles AS Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juht Andrus Alas.