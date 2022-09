Välismaised e-poed jätavad Eestile tasumata 145 miljonit käibemaksu

Tegemist on summaga, millel on riigieelarvele märkimisväärne mõju – 2022. aasta riigieelarve kohaselt kataks see summa näiteks maaväe väeloome või haridusvõrgu korrastamise ning üldharidusele ligipääsu tagamise kulutused.

Käibemaksu nii suure alalaekumise peapõhjusena nimetab analüüsi koostanud Soraineni partner ja vandeadvokaat, endine õiguskantsler Allar Jõks seda, et meil puudub õiguslik alus, mille põhjal Eesti Pank ning makseteenuse pakkujad saaksid edastada andmeid maksu- ja tolliametile (MTA) – seeõtttu ei saa tuvastada välismaiseid kauplejaid, kes tõenäoliselt peaksid Eestis käibemaksu deklareerima ja tasuma.

«Kiire lahendusena teeme ettepaneku muuta Eesti Panga seadust selliselt, et Eesti Pangal tekiks kohustus MTA-le neid andmeid jagada. Meie arusaama kohaselt on andmed juba Eesti Panga valduses ning probleemiks on õigusliku aluse puudumine, mis võimaldaks neid MTA-le jagada. Seejärel tuleks valdkond tuua MTA auditiplaani fookusesse,» ütles Jõks.

Analüüsi esmane eesmärk oli saada hinnang, kui palju jääb Eestile laekumata käibemaksu, mida välismaised e-poed siinsele lõpptarbijatele suunatud kaupade müügilt peaks Eesti riigile tasuma. Analüüsi teine eesmärk oli tuvastada probleemid, mis alalaekumist põhjustavad, ning pakkuda välja lahendusi.

Olukord soodustab ebavõrdset konkurentsi

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät nentis, et tegemist on märkimisväärse summaga, mis on seni jäänud riigieelarvesse laekumata. «Julgen nimetada, et see on veel konservatiivne,» lisas ta.