Tallinna-Tartu kiire rong võib takerduda eramaale

Teoreetiliselt ei tohiks kinnistute omandamine ületamatuid raskusi tekitada, kuna säärasteks juhtudeks on lausa eraldi seadus (kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus). Eesti Raudteele tekitab probleeme aga tuline kiire, mis võib maaomanikega läbirääkimiseks liiga vähe aega jätta. Aega on napilt selle pärast, et Elroni uued Škoda elektrirongid peaksid liinile tulema juba 2024. aasta detsembris. Kui uus raudtee selleks ajaks valmis ei saa, jäävad raske raha eest ostetud rongid jõude seisma. Või vähemalt ei saa need sõita liinil, milleks neid ostetakse.