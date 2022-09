Rosneft süüdistab Saksamaad tütarettevõtete «ebaseaduslikus sundvõõrandamises»

«Rosneft näeb selles kõigi turumajanduse aluspõhimõtete, eraomandi puutumatuse põhimõttele rajatud kaasaegse ühiskonna tsiviliseeritud aluste rikkumist,» seisab avalduses. Kontsern rõhutas, et ta on alati oma kohustusi täitnud ning nad teevad kõik, et kaitsta oma aktsionäride huve.

Samal ajal tegi Rosneft selgeks, et Saksamaa valitsuse otsus tähendab, et nad ei saa enam «tagada tehase tööstus- ja keskkonnaohutust». Ettevõte oli siiski valmis pidama läbirääkimisi võimaliku uue lepingu üle tingimusel, et on tagatud naftatarnete eest tasumine, investeeringud ja ettevõtte töötajate õigused.