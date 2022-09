GRAAFIK ⟩ Bigbanki omanikud võtavad miljoneid eurosid dividende

1992. aastal pandimajana asutatud ja 2005. aasta septembri lõpus krediidiasutuse ehk panga tegutsemisloa saanud Bigbank on üks suur edulugu. Alates 2011. aastast on pangandusgrupi tulud kasvanud üle kahe korra, 74,3 miljoni euroni. Kasum on samal ajal kasvanud üle kuue korra, 36 miljoni euroni.