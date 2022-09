Juba suvel hoiatas maailma suurim tehnoloogiakompanii, et kiire inflatsioon ja majanduslik olukord tervikuna avaldab survet elektrooniliste seadmete turule. See oli ka ilmselt põhjuseks, miks Apple jättis Apple Watch 8 hinna samale tasemele kui on Apple Watch 7 hind ning SE seeria kellade hindu hoopis alandati.