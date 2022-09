Putin: Türgi hakkab maksma veerandi oma gaasiimpordist rublades

NATO liikmesriik Türgi on keeldunud ühinemast rahvusvaheliste sanktsioonidega, mis Venemaale Ukraina invasiooni tõttu kehtestati.

Erdoğan on öelnud, et Türgi sõltuvuse tõttu Venemaa energiatarnetest peab ta sõjale «tasakaalustatult» lähenema – varustama Kiievit relvadega ning kauplema samal ajal Moskvaga.

Putin ütles reedel Erdoğanile, et peab Türgit «usaldusväärseks» kaubanduspartneriks ja on valmis kasutama seda Vene kaupade ekspordimarsruudina rohkem.

Tarned on olulised, et hoida Türgi tootmispõhise majanduse kasvu enne järgmise aasta juunis toimuvaid presidendi- ja parlamendivalimisi.

Putini sõnul on Vene ettevõtted «saanud signaale, et nad võivad meie tooteid läbi Türgi eksportida. Türgi on selles suhtes usaldusväärne partner ja suudab tagada pidevad tarned oma territooriumi kaudu mujale maailma».