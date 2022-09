Leedu tühistas võrgu eralduskatse

Leedu oli kaks korda varem katsetanud eraldumist Venemaa elektrivõrgust, mis Leedu puhul tähendab võrgu füüsilist lahutamist Valgevene ja endise Preisimaa ehk Venemaa Kaliningradi oblasti võrgust. Eraldumiskatse ohtlikkus seisneb selles, et see võib kaasa tuua häireid kõigi Balti riikide elektrivõrkude töös. Voolusagedus on kõige tähtsam kvaliteedinäitaja ning tehniliselt on Balti riikidel seda keeruline tagada.