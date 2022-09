Saarlased loodavad kohaliku piimatööstuse müügi järel saada toorpiimale paremat hinda

Samas aastakümneid Saaremaa piimatööstust juhtinud ja nüüd pensionipõlve pidav Ahti Viilup ütles Saarte Häälele, et tema ei toeta tööstuse müüki mandrimeestele, kuna siis kaob Saaremaa põllumeestel selle üle viimanegi sõnaõigus. «Mina müüki õigeks ei pea, sest siis on tööstusel vabad käed, ta võib teha, mida tahab ega pea Saaremaa põllumehega arvestama,» rääkis Viilup. Ta märkis, et tööstuse pöördumine tagasi linnapiimatoodete valmistamise juurde ei pruukinud olla hea otsus, kuna viis ettevõtte laenukoormuse väga suureks.

United Estover Groupi juhatuse liikme Ago Tederi hinnangul saavad aga kaks kõige väiksemat piimavarujat olla koos märksa tõhusamad ja saarlaste piimaühistu saab tegeleda oma põhitegevuse ehk piimatootmisega. «Meie põhimõte on, et kõikidele tootjatele tuleb maksta keskmist kokkuostu hinda, mis näiteks Euroopas on praegu 520 eurot tonn,» märkis Teder ja lisas, et toorpiima hind on võrreldes mullu suvega tänaseks kerkinud juba umbes 65 protsenti.»