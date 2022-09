Pettunud klient: kindlustus lihtsalt hülgas mu kahjujuhtumi tekkimisel

Ehkki praegu veel kindlustusleping kehtib, pole kindlustus enam kahele viimasele arvele reageerinud. Üks arve oli 40 ja teine 100 eurot. «Kui nad isegi ei koonda arvet diagnoosi alusel üheks siis oleks mul 100 eurost ikkagi 40 eurotki saada, kui omavastutus maha arvestada,» märkis Merle.

Erakordne juhtum

Kindlustuslepingu ülesütlemiseks on laias laastus kolm põhjust: valeandmete esitamine, liiga palju kahjujuhtumeid või krooniline tervisehäda, mis taolist kindlustust mõjutab. Mis oli antud juhtumil kliendilepingu lõpetamise põhjuseks, keeldub If kindlustuse kommunikatsioonijuht Tõnu Talinurm ütlemast, viidates konfidentsiaalsuskohustusele.

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa sõnul peab kindlustus omama terviklikku pilti kindlustatud lemmiklooma raviarvetest.

«Seega on klienditeenindajate poolt ainuõige soovitus edastada kõik vajalikud andmed kindlustusseltsile,» kinnitas ta. Tema sõnul on küll erakordne juhtum, kui kindlustusele edastatakse eelnevate kindlustusperioodide ja aastate arveid, aga ka need tuleb läbi vaadata ja õiglaselt kliendile hüvitada, kui lemmikloom on sel ajal olnud kindlustatud.

Ifil 12 000 lemmikloomakindlustuse klienti, kellest umbes paarikümne ehk kogu kindlustusportfellist 0,15% tuleb igal aastal leping lõpetada, lisas Sepp.

Usaldus on kadunud

Ta saatis kindlustusmaaklerile päringu uue lemmikloomakindlustuse sõlmimiseks. Päringule vastas ka If, kes saades teada, kes on klient, välistas konkreetselt selle looma kindlustamise. Võiks arvata, et põhjuseks on diagnoos, mis tuvastas loomal mõne halva haiguse.

«Loomal ei olegi diagnoosi, kuna loom on täiesti terve. Tehti mitu uuringut, et välistada kõige hullemat. Viimase uuringu tulemusel on loom terve. Lihtsalt on mingid toidud mis tekitavad talle gaasivalusid ja neid ma anda ei tohi,» rääkis Merle. «Minu jaoks ongi hämmastav, et loom on terve ja nemad lõpetavad lepingu, mainides kirjades, et kui teha uus kindlustus ja kui tal peaks jälle kõhuga probleemid olema, siis ei ole kindel, et teine kindlustusfirma seda korvab, kuna see on minule juba teada viga.»