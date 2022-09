Lehmi on vaja, palju lehmi. Muidu kodumaist rohegaasi ei saa. Sajast lehmast ei piisa, ka viiesajast mitte. Hea, kui neid on vähemalt tuhat.

Siis suudavad nad toota nii palju sõnnikut, et sellest tasub juba gaasi teha. Gaas läheb aga järjest rohkem hinda.

Keset Eestit Türi lähedal Oisus ja selle ümbruses mäletseb ja roojab neljas Estonia laudas koguni kolm tuhat lüpsilehma, lisaks teist sama palju noorloomi. See tähendab, et Oisu biogaasijaam on gaasi tootmiseks vajaliku toorainega pidevalt varustatud.