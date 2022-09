Vastasseis ⟩ Taavi Veskimägi põrmustab Martin Helme kriitika

Eleringi tasud Euroopas 32. kohal

Helme sõnul aga ei arva Elering, et odav hind oleks tema mure või et see talle korda läheks. Samuti on Elering tema sõnul üks kallimaid võrguoperaatoreid meie piirkonnas, võrreldes soomlaste, rootslaste, sakslaste või lätlastega.

«Ei vasta tõele, 330 kv ja kõrgemal pingeastmel on Eleringi tariif kõigi 36 Euroopa riigi süsteemihalduri võrdluses 32 kohal, ehk 31 Euroopa «Eleringi» pakuvad enda teenust kallimalt,» kinnitas Veskimägi.

Elering peaks oma võrgutasudega ehitama liine ja alajaamu ehk tagama varustuskindlust. Helme sõnul on ta seda ka teinud ja viimastel aastatel on tulnud juurde uusi kõrgepingeliine, kuid Eleringil on õnnestunud neid ehitada maailma kõige kallima kilomeetrihinnaga ja seda lameda maa peal. «Ma olen kuulnud, et ainult Andides on veel kallimaid elektriliine kui meil,» lausus Helme.

Veskimägi sõnul on nad võrrelnud liinikilomeetri hinda naaberriikidega ja see väide ei vasta tõele. «Läti ehitab liine 15% kallimalt, Soome 50% ja Rootsi 75% kallimalt,» kinnitas ta.