Eesti Energia lubab aidata suurtarbijatel hinda fikseerida. Aga milline on hind?

«Näeme järjest enam energiaturgudel äärmist volatiilsust. Kui elektrikulud moodustavad märkimisväärse osa ärikuludest, võib taoline volatiilsus panna kogu äritegevuse küsimärgi alla. Eestis on küllaldaselt ettevõtteid, kes ei ole energiahindade riski kuidagi maandanud ja on seega turgude meelevallas,» selgitas juhatuse liige Agnes Roos.

Roos kinnitab, et ettevõte on pakkunud ja pakub ka edaspidi fikseeritud pakette. «Iga suurkliendi puhul on lähenemine personaalne ja paindlik,» ütles ta ja lisas, et praegu peab arvestama sellega, et fikseeritud hind ei ole energiakriisi tõttu nii soodne kui aasta või pool tagasi, aga see võimaldab siiski ettevõttele kindlust pakkuda.