Eesti Energia lubab aidata suurtarbijatel hinda fikseerida

Roos kinnitab, et ettevõte on fikseeritud pakette pakkunud siiani, pakub täna ja ka tulevikus. «Iga suurkliendi puhul on lähenemine personaalne ja paindlik. See tähendab, et on võimalik fikseerida ka osa tarbimisest, täpselt nii palju, kui klient soovib. Täna peab arvestama, et see fikseeritud hind ei ole küll energiakriisi tõttu nii soodne kui aasta või pool tagasi, aga see võimaldab siiski ettevõttele kindlust pakkuda,» lisas Roos.