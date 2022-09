Rõivafirma asutaja loovutab ettevõtte kliimakriisi vastu võitlemise eesmärgil

Populaarse Ameerika matka- ja väliriiete tootja Patagonia 83-aastane asutaja Yvon Chouinard on teatanud, et loobub ettevõtte omandiõigusest, vahendab New York Times.

Chouinardi, tema abikaasa ja nende kahe lapse omanduses olevad aktsiad antakse üle sihtasutusele ja mittetulundusühingule, mille väärtus on hinnanguliselt kolm miljardit eurot.

Organisatsiooni eesmärk on tagada, et kogu ettevõtte tulu kasutatakse kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja keskkonnakaitseks. Patagonia on teeninud igal aastal umbes 100 miljonit dollarit kasumit.

«Loodetavasti aitab see kaasa uuele kapitalismivormile, mis annab teistsuguse tulemuse kui see, et on vaid mõned rikkad inimesed ja hulk vaeseid inimesi,» ütles Chouinard New York Timesile antud intervjuus.

«Me anname võimalikult palju raha inimestele, kes töötavad aktiivselt selle planeedi päästmise nimel,» lisas ärimees.

1973. aastal Patagonia asutanud Chouinard on kogu oma tegevuse vältel olnud pühendunud jätkusuutlikkusele ja loodusväärtustele. Juba aastakümneid on ettevõte annetanud ühe protsendi oma müügist keskkonnaalastele eesmärkidele.

Patagonia veebilehel avaldatud artiklis ütleb Chouinard, et ta ei tahtnud kunagi olla ärimees. Tema ettevõtlushuvi sai alguse, kui ta hakkas endale ja oma sõpradele ronimisvarustust valmistama. Hiljem kujunes ettevõttest rahvusvaheline bränd, mis keskendub välirõivastele.

«Isegi kui me anname endast parima, et vältida keskkonnakriisi, ei piisa sellest,» kirjutab Chouinard. «Meil oli vaja viisi, kuidas panna rohkem raha kriisi vastu võitlemisse, rakendades samal ajal ettevõtte väärtusi.»

Chouinardi sõnul oleks osaluste annetamise alternatiiviks olnud ettevõtte müümine või selle börsile viimine. «Kui aus olla, siis polnud häid võimalusi, nii et me lõime omaenda,» kinnitas ta.