Enefit Green ootab koos oma investoritega selgeid sõnumeid

Läinud aasta suve või sügisega võrreldes on määramatust palju rohkem. Oleme näinud hästi hüplikke ja kõrgeid elektri- ja gaasihindu. Neid võib näha ka tulevikutehingutes, mis näitab, et talv ei tule lihtne. Gaasi hind liigub vastavalt uudistele. Oma rolli mängib see, kui täis on Euroopa gaasihoidlad, kui palju on gaasi puudu. See mõjutab omakorda elektriturgu.