Kuninganna surma tõttu suurenes plahvatuslikult nõudlus lillede järele

«Antalya Vahemere provintsis on hooaja lõpp,» selgitas Celebi. «Me oleme perioodis, mil tootmine väheneb Isparta lõunaprovintsis.» Ta ütles, et nõudluse kiire kasv tähendab, et lillepoed peavad rentima lennukeid, et lilli Ühendkuningriiki toimetada. Celebi sõnul võtab see umbes ühe päeva, samas kui veoautoga tarnimine võtab umbes nädala.