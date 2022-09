Eesti Gaas lõikas energiakriisist suurt kasu

AS-i EG Ehitus müügitulu oli 2021. aastal 19,4 miljonit eurot, mis on 1,5 protsenti väiksem kui aasta varem. Ehitusteenuse konsolideeritud müügitulu oli 11,8 miljonit eurot, mis on 11,3 protsenti suurem kui 2020. aastal. Suurim projekt oli rohegaasijaama ehitus Türi vallas Oisus.

Möödunud majandusaastal teenis kontsern ligikaudu 82 protsenti oma kliendilepingutest saadud müügitulust maagaasi müügist, millest valdav osa pärines Venemaalt. Kui lääneriigid peaksid piirama Vene päritolu maagaasi importi, siis võib see tekitada tõrkeid klientide varustamisel. Juhatus arvab siiski, et kontsernil on oma tegevuse toetamiseks piisavalt likviidsust ja tegevuse jätkuvus on tagatud.