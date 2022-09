Kadri Simson: säästmine on patriootlik, vähendab Venemaa mõju

Frans Timmermans rääkis kolmapäeval pressikonverentsil, et politsei ei tule inimeste koju kontrollima, kas tipptunnil on elektriseadmed välja lülitatud. Energiasääst on Eestis täiesti tundmatu maa. Kui keskmine koduperenaine komisjoni ettepanekuid loeb, siis ilmselt on täielikus segaduses. Kuidas komisjon kavatseb saavutada elektritarbimise piiramise?

Energiasääst ei ole Eestis tundmatu maa. Inimesed, kes ostavad elektrit börsihinnaga, säästavad tiputunnil elektrit niikuinii, lükates tarbimise tundidele, kus hind ei ole kõrge. See ongi ettepaneku eesmärk, tasandada tarbimist, kus tarbimine on kaetud gaasijaamadega. Eesti jaoks on tähtis, et ei oleks neid tunde, kus tarbimist ükski tootmisvõimsus ei suuda katta ja tuleb kasutada oksjonisüsteme, kus tööstustarbijad ütlevad hinna, millega nad elektrit ei kasuta. Euroopa Komisjon ütleb valitsustele, et nad peavad oksjonisüsteemi parendama ja tugevdama, et ära hoida tunde, kus tootmist tarbimise rahuldamiseks piisavalt ei ole.