Utilitas avas Ventspilsis Läti suurima tuulepargi

Läti keskkonna- ja regionaalarengu minister Artūrs Toms Plešs rõhutas Tārgale tuulepargi panust Läti taastuvenergia eesmärkide saavutamisse. «Venemaa verine sõda Ukrainas ja sellest tingitud energiahindade tõus tõestavad, et energiasõltumatus tuleks tagada Lätis palju kiiremini. Mul on hea meel, et sellised suuremahulised projektid on Lätis reaalsuseks saamas ning keskkonna- ja regionaalarengu ministeerium jätkab bürokraatlike takistuste vähendamist nende elluviimisel,» ütles minister tuulepargi avamisel.