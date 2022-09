Eesti kümnenda ükssarviku edu üks saladustest on e-residentsus

Küsimusele, kas on midagi, mida Eesti võiks USA ettevõtluskeskkonnalt üle võtta, jääb Michaeli vastuse osas mõtlema. «Ma ütleksin, et USAs pannakse suurt rõhku kommunikatsioonile, esitlusele ja nii-öelda müügitööle.» Samas lisas Michaeli kohe, et on hulganisti asju, mida USA võiks Eestilt üle võtta ning seda just edumeelsuse ja innovatsiooni poolest. «See on uskumatu, mida Eesti on teinud. Eriti arvestades riigi suurust ja vanust,» arvas ta.

Glia on võtnud ka aktiivse rolli Eestis toimetades. Nii teeb ettevõte näiteks kaasa tehnoloogiakoolis kood/Jõhvis, kus õpetatakse nii noortele kui ka vanematele oskusi, mis aitavad peale kooli lõppu IT-sektoris tööd leida. «Me oleme väga uhked, et saame kood/Jõhvi projekti toetada. See on hea näide sellest, kuidas haridussüsteem on muutumas ning kõik, mitte ainult erasektor, peaksid mõtlema tulevikule. Mis on need oskused, mida me peaksime nooremale generatsioonile õpetama, et neid saadaks hiljem tööturul edu, ja mis oskused on vajalikud tuleviku majanduses?» küsis Michaeli.

Tänapäeva maailmas, kus valitseb informatsiooni üleküllus, on äärmiselt oluline õpetada, kuidas vajalikku teavet sellest infomassist kätte saada.