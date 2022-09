Martin Helme: Taavi Veskimägi oleks tulnud ammu välja vahetada

«Kogu energeetikas on kaks poolt: tootmine ja võrgu pool. Tootmispool allub rahandusministeeriumile, Elering ehk võrgupool ja regulaator, majandusministeeriumile. Veskimägi istub piltlikult kahel toolil müüb võrguteenust ja reguleerib seda sama tegevust ehk kontrollib iseennast otseses mõttes,» selgitas Helme.

Elering on Eesti varustuskindluse tagaja, tema ülesanne on vaadata, et elekter oleks kõigile kättesaadav ja stabiilne ja et sagedus oleks tagatud. Soome võrguoperaator Fingrid peab varustuskindluse ja kättesaadavuse osaks ka odavat hinda.

Helme sõnul aga ei arva Elering, et see oleks tema mure või et see talle korda läheks. Samuti on Elering tema sõnul üks kallimaid võrguoperaatoreid meie piirkonnas võrreldes nii soomlaste, rootslaste, sakslaste või lätlastega.

Kui meil lähevad firmad pankrotti ja majad külma, see on Veskimägi vastutus. Martin Helme

Elering peaks oma võrgutasudega ehitama liine ja alajaamasid ehk tagama varustuskindlust. Helme sõnul on ta seda ka teinud ja viimastel aastatel on tulnud juurde uusi kõrgepingeliine, kuid Eleringil on õnnestunud neid ehitada maailma kõige kallima kilomeetrihinnaga ja seda lameda maa peal.

«Ma olen kuulnud, et ainult Andides on veel kallimaid elektriliine kui meil,» lausus Helme.