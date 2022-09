Hispaania metroorongid hakkavad sõitma Eesti ettevõtte superkondensaatoritega

«Praeguseks on enamik maailma trammitootjaid Skeletoni kliendid. Koostöös CAFiga jõuavad meie superkondensaatorid Granada metroos nüüd ka maa alla. 13. aasta eest Tartust alguse saanud ettevõttena oleme oma toodetega aidanud säästa energiat kümnete linnade ühistranspordisüsteemis,» ütles ettevõtte ärijuht Ants Vill.

Tõsi, Grenada metrood saab metrooks nimetada vaid tinglikult, sest 26 peatusest paikneb maa all vaid 3. Hetkel teenindatakse liinivõrku 15 CAF Urbos III trammiga, millele 2024. aastal lisandub veel 8 Skeletoni kondensaatoritega Urbost.

«Nüüdses majanduskeskkonnas, kus energiahindadel tundub puuduvat lagi, tuleb olemasolevaid ressursse säästlikult kasutada. Superkondensaatoritel on rööbastranspordi arengus äärmiselt suur roll, võimaldades kineetilise energia maksimaalset taaskasutamist,» selgitas ettevõtte ärijuht.

Superkondensaatoritel põhinev süsteem talletab rongi pidurdusenergia ja taaskasutab seda kiirenduseks. Superkondensaatorid sobivad selleks hästi, sest need on täislaetavad kõigest mõne sekundiga ning on märkimisväärselt suurema võimsuse ja pikema elueaga kui näiteks liitiumioonakud. Skeletoni väitel suudab nende superkondensaator energiat salvestada 98-protsendilise tõhususega ja seda isegi 15-aastase pideva töö korral.