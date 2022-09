Millised on Ukraina sõja mõjud meie küberturvalisusele

Nordic-Baltic Security Summiti raames toimuva paneeli fookuses on Põhjamaade ja Balti regiooni küberturbeolukord ning sammud, mida iga riik peaks enda kindlustamiseks kübervallas ette võtma. Security Summit toimub kaheteistkümnendat korda ning on regiooni suurim küberkaitsekonverents.

See aasta on konverentsi juhtteemaks riikidevahelise kübersõda kulisside taga toimuv ning rääkimas on mitmeid tipptasemel eksperte. Nende hulgast leiab ka Mikko Hypponeni, kes on üks maailma mõjukamaid küberturvalisuse uurijaid ning Ameerikast ühineb riikidevahelise kübersõja asjatundja Kim Zetteri, kes on põhjalikult uurinud Stuxneti viiruse ja Ukraina elektrivõrgu vastu toime pandud rünnakuid.