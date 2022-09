Paldiski terminalis algab viimane ehitusetapp

Kõik platvormi ja paalide ehitamiseks vajalikud 133 toruvaia on tugevasse sinisavisse kinni rammitud. «Nüüd, mil kindel vundament on valmis, merepõhja geoloogia ja spetsiaalse vaiatehnikaga seotud suuremad riskid maas ning jääb võitlus eelkõige tuulte ja lainetega, saame veel kord kinnitada, et sadama ehitusosa valmib tähtaegselt oktoobri lõpuks,» märkis Alexela juhatuse esimees Marti Hääl.

«Kevadel leppisid Eesti ja Soome kokku, et laev tuleb esimesena sinna, kus terminal valmis saab. Alexela ja Infortar, projekteerijad, ehitajad, logistikud, kokku enam kui kakssada inimest on selle lubaduse nimel ning laiemalt Eesti ja piirkonna varustuskindluse heaks töötanud terve viimase poolaasta hingetõmbeajata,» lausus Hääl.

Paldiski terminali haalamiskai ehituse töövõtja on Insenerehituse AS, kelle vaiatööde partner on AS BMGS, metallitöid teeb Ciest Metal OÜ, montaaži- ja betoonitöid Rakennus Grupp OÜ ja betooni tarnib AS HC Betoon, geodeesia eest vastutab Geoplanet OÜ.