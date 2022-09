Haljalas tegutsev soomlaste õllefirma läheb pankrotti

Tampere päritolu õlletootja teatab, et rahastamise osas otsis juunis valitud uus juhatus erinevaid lahendusvariante nii ettevõtte seest kui väljapoolt aga abi ei leitud. Ettevõtte finantsseis on nüüd triivinud juba sinnamaani, et vaatamata edukatele kokkuhoiumeetmetele ja heale müügiarengule ei suudeta saneerimist enam ellu viia, kirjutas Ilta-Sanomat.

Ettevõtte Eestis Haljalas asuvas õlletehases töötab ligi 30 inimest. Lisaks on neil Tampere eksperimentaaltootmise üksuses ning õlletehase restoranides Helsingis ja Tamperes kokku umbes sama palju töötajaid.

Pankrotipaberite järgi on õlletehasel võlgu kolme miljoni euro ringis. Suurimad võlausaldajad on Pyynikin Brewery OÜ, kellele firma võlgneb 1,96 miljonit eurot, ja maksuhaldur, kellele on võlgnevusi 1,53 miljonit eurot. Õlletootja mullune käive oli 4,6 miljonit eurot ja kahjum ulatus 3,7 miljoni euroni.

Kümme aastat tegutsenud Pyynikin Brewing Company olukord oli pikka aega pingeline, kuna ettevõte ei suutnud vaatamata populaarsetele toodetele ja rahvusvahelistele müügilepingutele end kasumlikuks muuta.

Eelmise aasta alguses võttis Pyynikin Haljala õlletehase rendile. Mõni kuu varem oli sellest hoonest oma tegevuse Taani viinud õlletehas Harboe, mis tootis kesvamärjukest Viru Õlu kaubamärgi all. Ka Viru Õlu, kes valmistas Eestis küllaltki populaarseid õllesid nagu Bear Beer, Frederik, Puls ja Palmse, lõpetas tootmise majandusraskuste tõttu. Tollal jäid suurem osa töötajatest soomlaste ettevõttesse edasi tööle.

Selle aasta jaanuaris lõpetas Pyynikin suure osa õlletootmisest Tamperes Raholas ja koondas pea kogu tootmise Haljalasse. Seejuures on nimetatud üheks ettevõtte peamiseks probleemiks kõrgeid rendikulusid, sest Eestis maksti õlletehase ruumide eest aastaüüri 360 000 eurot. Saneerimiskava koostades mõeldi juba, et Eestis olevad tootmisruumid oleks vaja kuidagi ettevõtte omandisse saada, kuid see plaan ei teostunud.

Nüüd jäävad pruulikoja 12 000 aktsionäri investeeringutest ilmselt ilma ja inimesed kaotavad töö.