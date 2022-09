Valitsus paneb Rail Balticu omakapitali juurde 3 miljonit eurot

Valitsuse teatel puuduvad Rail Baltic Estonial Rail Balticu projekti käivitamisfaasis tulud ning 3 miljoni euro suurust sissemakset on vaja, et tasuda äriühingute jooksvaid kulusid, korraldada vajalikke uuringuid ja konsultatsioone ning osaliselt ka projektijuhtimise teenuse sisseostmiseks.

Osaühing Rail Baltic Estonia asutati 2014. aastal, et esindada Eesti riigi huve Lätis asutatud ühisettevõttes RB Rail AS ning viia ellu Rail Balticuga seotud tegevusi ühisettevõttes. Osaühingu tegevus on lisaks eelnevale seotud ka Rail Balticu raudtee arendamise ja rajamisega Eesti territooriumil.