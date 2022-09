SEB: teisest sambast raha väljavõtjaid jääb üha vähemaks

Septembri alguses said Pensionikeskuse andmetel pensionifondidest väljamakse 13 784 inimest, kes esitasid avalduse teisest sambast raha väljavõtmiseks enne pensioniiga eelmise aasta detsembrist kuni käesoleva aasta märtsini. Seda on enam kui kolmandiku võrra vähem kui käesoleva aasta mais, mis oli eelmine väljamakse kuu, mil raha väljavõtjate arv oli 22 839 inimest.

«Ma usun, et üks peamistest põhjustest, miks teisest sambast lahkujate arv väheneb on see, et lahkudes jäädakse ilma 4 protsendist, mida riik maksab inimese teise samba pensionifondi,» kommenteeris väljavõtjate arvu langust SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin pressiteates.