Määrus paneb paika maagaasi tarbijagruppide prioriteetsuse

Tarbijagruppe on seaduse järgi kuus, need on kodutarbijad; muud kaitstud tarbijad ehk eluruumide kütteks gaasi kasutavad soojusettevõtted; avariireservelektrijaam; ühiskonna toimimiseks vajalike teenuste osutajatest tarbijad, kelle tegevuse jätkamine sõltub gaasivarustuse olemasolust, näiteks toidutootjad, põllumajandusettevõtted, gaasitanklad, haiglad, hoolekandeasutused ja muud; muud tarbijad, kelle eeldatav gaasivarustuse katkestamise aeg on kuni kuus tundi ning muud tarbijad, kelle gaasivarustuse katkestamise aeg on üle kuue tunni.