Euroopa Liit kavandab energiaturu reformi: mis juhtuma hakkab

Euroopa Liit kavandab elektrituru põhjalikku reformi, et tulla toime energiakriisiga, mille on põhjustanud Venemaa sõda Ukrainas. Välja pakutud meetmete hulgas on ülempiir elektritootjate tulule, mis tagab liikmesriikidele 140 miljardit eurot; energia normeerimine, ajutine riigiabi ning gaasi ja elektri hinna lahkulöömine, loetles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen eile Euroopa Parlamendis peetud kõnes olukorrast Euroopa Liidus.