USA loob fondi Afganistani raha haldamiseks

USA aserahandusminister Wally Adeyemo väljendas kirjas Afganistani keskpangale kahetsust, et too ei suutnud hajutada Ühendriikide kartusi, seal hulgas demonstreerida sõltumatust Talibanist, jõustama Talibani-eelseid kohustusi terrorismis rahastamisest hoidumise ja rahapesu asjus ning kaasama mainekaid välisvaatlejaid.

«Afganistanis ei ole praegu ühtki institutsiooni, mis suudaks garanteerida, et seda raha kasutatakse ainult Afganistani rahva heaks,» kirjutas Adeyemo, lisades, et selles ei saa usaldada ka keskpanka Da Afghanistan Bank (DAB).

«Kuni need tingimused ei ole täidetud, tähendaks varade DAB-i saatmine nende lubamatusse ohtu seadmist ja ohustaks neid kui Afganistani rahva toetuse allikat.»

Fondil on arve maailma keskpankadele kuuluvas Rahvusvaheliste Arvelduste Pangas (Bank for International Settlements – BIS) ning see maksab oluliste funktsioonide eest nagu Afganistani juurdepääs rahvusvahelisele pankadevahelisele arveldussüsteemile SWIFT.