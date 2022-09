Prantsusmaa piirab gaasi- ja elektrihindade tõusu 15 protsendiga

Prantsusmaa peaminister Elisabeth Borne ütles kolmapäeval, et Prantsusmaa kodumajapidamiste elektri- ja gaasihinna tõusu piiriks on järgmisel aastal 15%. See otsus tuleb ajal, mil Euroopa valitsused püüavad võidelda hindade vastu, mis on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse tõusnud.