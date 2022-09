Soome kiitis heaks energiafirmade abipaketi

Laenudest ja garantiidest koosnev pakett on mõeldud turgu stabiliseerima ja aitama katta firmade likviidsusvajadusi, mille on tekitanud elektri futuurlepingute kõrgemad tagatisnõuded.

Soome riigi enamusosalusega energiafirma Fortum on sõlminud ajutise rahastamisleppe, et tagada küllaldane likviidsus, kui energiahinnad veel kasvavad. Fortum sai leppega ligipääsu 2,35 miljardile eurole läbi riigi valdusfirma Solidium, kuid ettevõte rõhutas, et seda kasutatakse vaid viimases hädas.