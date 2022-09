Soome kiitis heaks abipaketi energiafirmadele

Laenudest ja garantiidest koosnev pakett on mõeldud turgu stabiliseerima ja aitama katta firmade likviidsusvajadusi, mis tulenevad elektri futuurlepingute kõrgematest tagatisnõuetest.

Valitsus andis paketist esmalt teada, kui Venemaa oli teatanud, et peatab tähtajatult gaasitarned Saksamaale läbi Nord Streami torujuhtme, kuna väidetavalt selle turbiin lekib.

Valitsus rõhutas toona, 4. septembril, et elektrituru tõhusa toimimise tagamine on «kriitilise tähtsusega Soome majanduse, ühiskonna ja varustuskindluse toimimiseks».

«See on elutähtis ka elektritarbijatele.»

Energiafirma Fortum ja selle enamusomanik Soome teatasid varem sel kuul, et on sõlminud ajutise rahastamisleppe, et tagada küllaldane likviidsus, kui energiahinnad veel kasvavad.