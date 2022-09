Von der Leyen: Venemaa ei pääse sanktsioonidest

«Tahan teha selgeks, et sanktsioonid ei kao kuhugi. On käes aeg, mil peame näitama üles sihikindlust, mitte leplikkust. Sama kehtib ka meie rahalise toetuse kohta Ukrainale,» ütles Euroopa Komisjoni juht Strasbourgis Euroopa Parlamendile.

Von der Leyen meenutas, et «Euroopa on esimesest päevast peale olnud Ukraina poolel relvade, rahaliste vahendite, põgenike vastuvõtmise ja kõige karmimate sanktsioonidega, mida maailm on kunagi näinud».

«Aeroflot peatab lennukid, sest sel ei ole enam varuosi. Vene sõjaväelased võtavad nõudepesumasinatest ja külmikutest kiipe, et parandada oma sõjavarustust, kuna nende pooljuhid on otsa saanud. Venemaa tööstus on varemetes. Just Kreml saatis Venemaa majanduse unustuse rajale. See on Putini surma ja hävingu tee hind,» lisas von der Leyen.