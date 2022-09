Elektri universaalteenuse eelnõu läbis teise lugemise

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal selgitas, et eelnõusse lisati punkt, mille järgi elektrimüüjal on universaalteenuse osutamise korral selle aasta lõpuni kohustus ja pärast seda õigus sõlmida tarbijaga, kellega on kehtiv elektrileping ja kelle müüdud elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, universaalteenuse osutamise leping tarbijapoolse taotluseta, andes sellest tarbijale teada seitse päeva ette. Tarbijal on samas õigus mitte nõustuda selle pakkumisega ja lükata see tagasi. See kohustus kehtib aasta lõpuni.