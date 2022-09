Ministeerium kinnitas gaasinappuses eelistatud tarbijad

Gruppidest esimene on kodutarbijad, järgnevad eluruume kütvad, vaid gaasil töötavad soojusettevõtjad; avariireservelektrijaam, mida Eestis on vaid üks; seejärel ühiskonna toimimiseks vajalike teenuste osutajatest tarbijad, kelle tegevuse jätkamine sõltub gaasivarustuse olemasolust.

Viiendasse ja kuuendasse gruppi, kellele gaasivarustuse tagamine on seaduse järgi väheprioriteetsem, kuuluvad muud tarbijad, kelle puhul eeldatav gaasivarustuse katkestamiseks kulub võrguettevõtjal kuni kuus tundi, ja tarbijad, kelle puhul gaasivarustuse katkestamise aeg on üle kuue tunni.

Esindusorganisatsioone tegi murelikuks, et määruse seletuskirja järgi on oluline tagada vähemalt esimese kolme tarbijagrupi gaasiga varustamine, mis tähendab aga, et kuigi toidutootjad on gaasiga varustamise prioriteetide nimekirjas pandud neljandasse gruppi, siis see ei anna neile ikkagi kindlustunnet gaasiga varustamise osas olukorras, kus gaasi kõikidele tarbijatele ei jätku.