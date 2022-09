Koolide toitlustaja: kvaliteedi hoidmiseks tuleks koolitoit indekseerida

Lode sõnul on tooraine hinnad aastaga kasvanud keskmiselt 50 protsenti ja elektrikulu 300 protsenti. «Selleks et vältida iga-aastast vaidlust, kas koolitoidu toetus on piisav selleks, et pakkuda lastele tervislikku toitu, oleme teinud riigile ettepaneku indekseerida riigi toidutoetus ja siduda see keskmise brutopalgaga ning tarbijahinnaindeksiga. See võtab arvesse näiteks tooraine ja elektrihinna tõusu ja tagab koolitoidu arengu ja on vastavuses elukallidusega,» ütles Lode pressiteates.