Kallas: teatud juhul on mõistlik energiamahukad ärid ajutiselt peatada

«See võib tähendada teatud juhtudel ka seda, et kui meil on suured energiamahukad ettevõtted, ja meil on need nimekirjad olemas, kus tegelikult võib-olla töötajaid ei olegi nii palju, siis teatud juhtudel võib-olla on isegi mõistlikum, et need suured energiamahukad ettevõtted mõneks ajaks panevad ennast kinni selleks, et kõik teised saaksid odavamat elektrit,» ütles peaminister.