Venemaal jäävad sanktsioonide tõttu pumpamata miljonid naftabarrelid

Ehkki eeldatav langus on väiksem kui märtsis prognoositud 3 miljonit päevas (võrreldakse sõjaeelse tasemega), viitab see ELi embargo mõjule isegi siis, kui märkimisväärsed naftakogused suunatakse ümber teistele turgudele, kirjutab Financial Times.

Venemaa tootis augustis toornaftat ja naftasaadusi peaaegu 11 miljonit barrelit päevas, mis on vaid veidi vähem kui sõja eel, teatas Pariisis asuv IEA. Eeldatakse, et tootmismaht langeb detsembris 10,2 miljoni barrelini ja 2023. aasta veebruariks, mil Euroopa Liidu sanktsioonid täielikult jõustuvad, 9,5 miljoni barrelini päevas.

Vaatamata sellele, et pärast Ukraina sõda on Vene naftatoodete eksport Euroopasse, USAsse, Jaapanisse ja Koreasse vähenenud 2 miljoni barreli võrra, on naftavoogude ümbersuunamine Indiasse, Hiinasse ja Türki leevendanud seni Kremli kaotusi. Kui ELi embargo täielikult jõustub, eeldab IEA, et Venemaal on vaja täiendavalt leida uus sihtriik ka 1,4 miljonile barrelile toornaftale ja miljonile barrelile naftasaadustele päevas.